Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР

Глава МИД оценил приговор иностранцам о смертноц казни в ДНР.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам, вынесенном Верховным судом Донецкой народной республики. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал на брифинге с журналистами. Чиновник напомнил о том, что иностранные граждане были осуждены согласно региональному законодательству, так как преступления были совершены именно на Донбассе.

Все процессы идут на основе законодательства ДНР. Все остальное - это уже предмет для спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы. Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что 9 июня 2022 года в Донецке были приговорены к расстрелу трое пленных в Мариуполе иностранцев. Высшую меру наказания получили два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое фигурантов расследования признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины. При этом они планируют обжаловать постановление.

Лавров: состав участников ОДКБ должен зависеть от качества, а не количества.

Фото и видео: МИД России