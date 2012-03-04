Лавров: состав участников ОДКБ должен зависеть от качества, а не количества

Министр по иностранным делам рассказал о том, как ОДКБ выбирает участников.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что состав участников ОДКБ (организации Договора о коллективной безопасности) должен зависеть от качества, а не количества членов альянса. Соответствующим заявлением глава МИД РФ поделился на брифинге. Чиновник пояснил, что говорит о позиции самих стран-участниц, входящих в военно-политический союз, а также с точки зрения имеющихся возможностей по защите.

Что касается количественного состава - есть количество, есть качество, как с точки зрения самих государств, так и с точки зрения тех оборонительных возможностей, которые существуют. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России