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Лавров: новые партии вакцины "Спутник V" будут поставлены в Армению
Сегодня, 16:20
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Лавров: новые партии вакцины "Спутник V" будут поставлены в Армению

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Ведутся переговоры о производстве российской вакцины от COVID-19 на территории Армении.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что новые партии вакцины "Спутник V" будут поставлены в Армению. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с коллегой из Еревана Араратом Мирзояном.

Ожидаются новые партии. Договорились, что это сотрудничество будет у нас развиваться на системной основе между соответствующими медицинскими научными учреждениями.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Связи РФ и Армении по борьбе с коронавирусной инфекцией наращиваются. Постепенно стороны возобновляют очные встречи между чиновниками. С конца прошлого года Москва отправила в Ереван несколько десятков тысяч доз вакцины "Спутник V". Сейчас рассматривается возможность изготовления препарата на территории самой Армении.

Лавров назвал тупиковым политический режим в Киеве.

Фото: МИД России

Теги: армения, мид, сергей лавров, спутник v
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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