Лавров: новые партии вакцины "Спутник V" будут поставлены в Армению

Ведутся переговоры о производстве российской вакцины от COVID-19 на территории Армении.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что новые партии вакцины "Спутник V" будут поставлены в Армению. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с коллегой из Еревана Араратом Мирзояном.

Ожидаются новые партии. Договорились, что это сотрудничество будет у нас развиваться на системной основе между соответствующими медицинскими научными учреждениями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Связи РФ и Армении по борьбе с коронавирусной инфекцией наращиваются. Постепенно стороны возобновляют очные встречи между чиновниками. С конца прошлого года Москва отправила в Ереван несколько десятков тысяч доз вакцины "Спутник V". Сейчас рассматривается возможность изготовления препарата на территории самой Армении.

Лавров назвал тупиковым политический режим в Киеве.

Фото: МИД России