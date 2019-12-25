Лавров: новые партии вакцины "Спутник V" будут поставлены в Армению

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что новые партии вакцины "Спутник V" будут поставлены в Армению. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с коллегой из Еревана Араратом Мирзояном.
Ожидаются новые партии. Договорились, что это сотрудничество будет у нас развиваться на системной основе между соответствующими медицинскими научными учреждениями.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Связи РФ и Армении по борьбе с коронавирусной инфекцией наращиваются. Постепенно стороны возобновляют очные встречи между чиновниками. С конца прошлого года Москва отправила в Ереван несколько десятков тысяч доз вакцины "Спутник V". Сейчас рассматривается возможность изготовления препарата на территории самой Армении.
Лавров назвал тупиковым политический режим в Киеве.
Фото: МИД России
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