Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

Глава МИД РФ рассказал о словах исторической важности Дональда Трампа.

Москва приветствует слова американского президента от Республиканской партии Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в состав Североатлантического военного альянса. Такую позицию огласил в ходе выступления перед руководителями аккредитованных в РФ дипломатических миссий на посольском "круглом столе" российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник указал, что впервые не просто западный политический лидер, а именно глава Белого дома, что является аналогом "всего западного мира" произнес подобные речи. Во внешнеполитическом ведомстве России сочли, что теперь впервые проблема НАТО обозначается Вашингтоном как то нечто, что готовы обсуждать в администрации США.

Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Израиль планирует оставить за собой занятые территории Ливана и Сирии.

Фото и видео: МИД России