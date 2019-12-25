Сергей Лавров считает, что Киев провокациями пытается втянуть Москву в силовые действия

Глава МИД также обратил внимание на "загадочную историю" с беспилотником Bayraktar в Донбассе.

Россия наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24"заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Лавров отметил, что Украина пытается провокациями втянуть Россию в силовые действия. Глава МИД также обратил внимание на "загадочную историю" с беспилотником Bayraktar в Донбассе. Командующий вооруженными силами Украины заявил, что вооружением было применено, министр обороны, напротив, сказал, что ничего подобного не происходило.

Глава МИД РФ считает, что украинские власти на данный момент рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость" и прямое нарушение минских договоренностей или все же выполнение минских договоренностей.

Также Лавров назвал истерикой заявления стран ЕС о связи Минска и Москвы с приграничным кризисом.