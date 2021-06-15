Лавров: регионы России продолжают сотрудничество с Европой, несмотря на санкции ЕС

В МИД РФ напомнили о "санкционной спирали" Брюсселя.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что регионы продолжают сотрудничество с Европой, несмотря на санкции, которые ввел Евросоюз и Норвегия. Об этом чиновник рассказал коллегам на Совете глав субъектов РФ.

Несмотря на раскрученную Брюсселем санкционную спираль, продолжается взаимодействие по линии программ приграничного сотрудничества с государствами Евросоюза и Норвегией. Общий бюджет таких проектов превысил €300 млн, это серьезная сумма. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении Москвы из-за событий на Украине, включая воссоединения Крыма с Россией. В рамках этого процесса были приостановлены переговоры о внедрении безвизового режима, а также нового базового соглашения о сотрудничестве. Ряду должностных лиц РФ был запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы оказались заморожены. Ограничения также коснулись торговой, финансовой и военной сфер.

Лавров: Россия готова разрабатывать новые форматы межрегионального диалога с США.

Видео: МИД России