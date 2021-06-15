Лавров: Россия готова разрабатывать новые форматы межрегионального диалога с США

В МИД РФ рассказали о возможной работе с американцами по развитию тихоокеанского региона.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва готова разрабатывать новые форматы межрегионального диалога с США. Об этом чиновник сообщил коллегам на заседании Совета глав субъектов страны. В МИД заметили, что надеются на формировании новых структур для работы по линии тихоокеанского диалога с Вашингтоном.

Мы заинтересованы в создании новых региональных структур, включая Совет Берингова/Тихоокеанско-Арктического региона, предполагающего участие ряда российских арктических субъектов и Аляски. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД России подчеркнул, что американские партнеры думают над поступившим им предложением.

В Кремле рассказали план саммита Путина и Байдена.

Видео: МИД России