Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия

Глава МИД РФ оценил слова Жозепа Борреля об "одном голосе ЕС".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Москва. Чиновник прокомментировал недавнее заявление главы верховной дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что страна ЕС следует говорить с РФ одним голосом несмотря на то, что РФ не хочет разговаривать с ЕС, а с отдельными странами содружества.

Совершенно поразительная логика. Потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала… Все развалено ЕС. Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Лаврова, Россия не будет сидеть и ждать того момента, когда кто-то из руководства Евросоюза "изменит свои вкусы". Именно поэтому Москва развивает дипломатические и иные контакты с теми европейскими странами, которые к этому готовы. По мнению главы МИД РФ позиция Борреля намекает на то, что Брюссель стремится агрессивно навязать негативную линию по отношению отношению к "Северному потоку 2" остальному большинству.

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане.

Фото и видео: МИД России