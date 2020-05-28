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Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

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Глава МИД РФ напомнил журналистам об "абсурдных обвинениях" в адрес Москвы.

Сергей Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью. Об этом глава российского МИД заявил журналистам из китайского издания Global Times. Чиновник рассказал, что некоторым западным государствам союзники запретили обращаться к РФ за гуманитарной помощью, необходимой из-за распространения коронавируса. По словам Лаврова, ситуация успела дойти до "абсурдных обвинений" в отношении Москвы использовать пандемию COVID-19 для укрепления собственного геополитического влияния.

До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием

Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник добавил, что представителям "евро-атлантического образца" солидарность союзников оказывается дороже, чем здоровье и жизни десятков тысяч человек.

Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью.

Видео: Youtube/ Ministry of Foreign Affairs of Russia

Теги: запад, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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