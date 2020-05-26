Теперь, после того, как США вышли из Договора, Россия отзеркалит своё решение по полётам над регионом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью. Он сделал это во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

По словам Лаврова, режим полётов над Калининградом такой же, как над Аляской. Это установлено Договором по открытому небу.

Глава МИД РФ посетовал на то, что из иностранных партнёров никто не вспоминает об этом.

Сергей Лавров отметил, что ограничения по дальности полётов над российским регионом ввели из-за его географических особенностей. Во внимание взяли и прецедент с Аляской.

И Калинградская область, и Аляска являются полуэксклавами. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Теперь, после того, как США вышли из Договора, Россия отзеркалит своё решение по полётам над Калининградской областью.

Ранее Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу.

Видео: ВК/МИД России