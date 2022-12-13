Глава МИД РФ рассказал о ситуации с Нагорным Карабахом.

Главв российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре. В ходе совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой дипломат пояснил, что специалисты находятся в контакте с властями Еревана и Баку. Министр по иностранным делам пояснил, что миротворцы занимаются тем, что добиваются от сторон соглашения беспрепятственного движения по указанной трассе в регионе Нагорного Карабаха.

Необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц. Вот этого мы и добиваемся в наших контактах, прежде всего, по линии российского миротворческого контингента. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал вопрос об арбитраже по энергоресурсам Карабаха двусторонним.

Фото и видео: МИД России