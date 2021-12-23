Глава МИД РФ напомнил о попытках Киева "деруссифицировать" страну.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что подразумевает денацификация на Украине. В интервью для телеканала RT чиновник объяснил, что речь ведется об отмене любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население. По мнению министра, киевский режим выступает сейчас и ранее за изгнание этнических русских с территории страны.

Возьмем, например, Олега Тягнибока…радикальная партия. Он говорит о необходимости дерусификации…означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ считает, что лучше понять нынешний расклад помогут воспоминания о тех заявлениях, которые делал сам президент Украины Владимир Зеленский. В частности, политик в сентябре 2021 года говорил о том, что "Если вы считаете, что вы русский, если вы хотите быть русским, если вы хотите дружить с Россией, пожалуйста, поезжайте в Россию".

Лавров: грузы с вооружением для Украины станут законной целью РФ.

Фото и видео: МИД России