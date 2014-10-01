Лавров раскритиковал ОБСЕ за сокрытие реальных данных по обстрелам в Донбассе

По его мнению, руководство организации старается избегать публикации "честных" данных.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что руководство ОБСЕ пытается избегать публикации точных данных по обстрелам территории Донбасса. Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, те данные, которые предоставляет организация в настоящее время, не соответствует действительности. Лавров считает, опубликованная статистика показывает, что в большинстве случаев ополчение ДНР и ЛНР отвечает на удары, которые осуществляют украинские военные по гражданским объектам.

Руководство специальной мониторинговой миссии, да и самой ОБСЕ, как-то очень неуютно себя чувствует в этом вопросе и всячески старается избегать публикаций таких честных данных. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Также министр подчеркнул, что Москва делает подобные доклады регулярными.

Ранее Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине.

Видео: МИД России