Лавров раскритиковал ОБСЕ за сокрытие реальных данных по обстрелам в Донбассе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что руководство ОБСЕ пытается избегать публикации точных данных по обстрелам территории Донбасса. Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".
По его словам, те данные, которые предоставляет организация в настоящее время, не соответствует действительности. Лавров считает, опубликованная статистика показывает, что в большинстве случаев ополчение ДНР и ЛНР отвечает на удары, которые осуществляют украинские военные по гражданским объектам.
Руководство специальной мониторинговой миссии, да и самой ОБСЕ, как-то очень неуютно себя чувствует в этом вопросе и всячески старается избегать публикаций таких честных данных.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Также министр подчеркнул, что Москва делает подобные доклады регулярными.
Ранее Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине.
Видео: МИД России
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