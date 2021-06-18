Лавров: против РФ и Белоруссии ведется гибридная война

В МИД РФ объяснили, какую линию ведет Запад против РФ и Белоруссии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что на Москву и Минск оказывается внешнее давление, а также в отношении двух стран ведётся гибридная война. Об этом чиновник сообщил журналистам на пресс-конференции в Москве. В МИД РФ приняли с рабочим визитом белорусского коллегу Владимира Макея.

Мы констатировали, что развиваем своё взаимодействие в очень непростых условиях: на обе наши страны оказывается серьёзное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания, так называемых. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт объяснил какие методы ведения гибридной войны испытывают на себе Россия и Белоруссия. Среди них Лавров назвал односторонние санкции, а также проведение "грязных" информационных кампаний. Чиновник не стал приводить конкретные факты, заметив, что "всем это хорошо известно". Позицию западных коллег по отношениям с Москвой и Минском в МИД считают откровенно агрессивной линией.

Макей: Россия была и остается важнейшим партнером Белоруссии.

Фото и видео: МИД России