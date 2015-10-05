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Лавров прокомментировал высказывание Макрона о готовности посредничать между РФ и Украиной

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В МИД РФ оценили стремление Парижа "напомнить о себе".

Франция предлагает себя в качестве посредника в мирном урегулировании украинского кризиса для того, чтобы напомнить о себе миру на фоне тех трудностей, которые сейчас переживает Европа. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.  

Зная, что сейчас происходит в Европе, наверное, это [стремление к посредничеству] - желание напоминать о себе, желание показать, какой ты активный и как тебя нужно поддерживать.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что вторжение ECOWAS в Нигер не пойдет никому на пользу.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, сергей лавров, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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