Лавров прокомментировал высказывание Макрона о готовности посредничать между РФ и Украиной

В МИД РФ оценили стремление Парижа "напомнить о себе".

Франция предлагает себя в качестве посредника в мирном урегулировании украинского кризиса для того, чтобы напомнить о себе миру на фоне тех трудностей, которые сейчас переживает Европа. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам саммита БРИКС в ЮАР сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Зная, что сейчас происходит в Европе, наверное, это [стремление к посредничеству] - желание напоминать о себе, желание показать, какой ты активный и как тебя нужно поддерживать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что вторжение ECOWAS в Нигер не пойдет никому на пользу.

Фото и видео: МИД России