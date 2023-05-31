Лавров прокомментировал слова посла США в ЮАР о поставках оружия в Россию

Глава МИД РФ предложил американскому дипломату "знать свое место".

Американскому послу в Претории, утверждавшему о якобы имевших место поставках оружия из ЮАР в РФ, нужно знать свое место и не лезть в суверенные дела стран. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с коллегой из Мозамбика сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Таким образом чиновник прокомментировал слова дипломата из США о том, что российское судно под названием Lady R якобы везло оружие из ЮАР на территорию РФ.

Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат пояснил, что относительно вопроса поставок вооружений, то в России никогда не нарушают международные требования, хотя западные партнеры избегают следования за нормами. В частности, речь идет о том, то недружественные государства предоставляют военную поддержку киевскому режиму в региональном конфликте.

Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России