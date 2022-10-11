Глава МИД РФ рассказал о том, что стороны могут обсудить вопрос на встрече Путина и Эрдогана.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине. В эфире телеканала "Россия-1" министр уточнил, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют встретиться друг с другом на текущей неделе в Астане. Там политики смогут обсудить вопрос того, чтобы власти Анкары стали посредником в ситуации с украинским кризисом. Дипломат добавил, что РФ готова выслушать любые инициативы по мирному урегулированию кризиса. Однако, по словам, чиновника, невозможно заранее сказать, приведет ли к положительному результату тот или иной процесс.

Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ сожалеет, что уже не первый раз российские партнеры какие-либо инициативы объявляют публично, привлекая внимание СМИ, но лишь потом смотрят реакцию третьих стран.

Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии.

Фото и видео: МИД России, Россия-1