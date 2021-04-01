Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в Евросоюза Украиной. Во время совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку министр по иностранным делам РФ заметил, что дипломаты будут следить за шагами Киева и Кишинёва после предоставления им статуса кандидата на вступление в состав ЕС.
Конечно, мы будем реально смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает, и как страны-кандидаты подчиняются этим требованиями или все-таки пытаются проявить свою самостоятельность.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ларов: ЕС превратился в антироссийский союз.
Фото и видео: МИД России
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