Глава МИД РФ рассказал, что Москва будет наблюдать за деятельностью Киева и Кишинева.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в Евросоюза Украиной. Во время совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку министр по иностранным делам РФ заметил, что дипломаты будут следить за шагами Киева и Кишинёва после предоставления им статуса кандидата на вступление в состав ЕС.

Конечно, мы будем реально смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает, и как страны-кандидаты подчиняются этим требованиями или все-таки пытаются проявить свою самостоятельность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ларов: ЕС превратился в антироссийский союз.

Фото и видео: МИД России