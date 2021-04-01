Ларов: ЕС превратился в антироссийский союз

Глава МИД РФ рассказал о политике Евросоюза в противодействии Москве.

ЕС превратился в антироссийский союз. Соответствующее заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку. Чиновник уточнил журналистам, что на данный момент официальный Брюссель требует от стран подключаться к западному санкционному давлению на Москву. Таким образом эксперт прокомментировал постановление Евросоюза сделать странами-кандидатами на членство Молдавии и Украины.

Евросоюз за последние несколько лет очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал в направлении обретения такой агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего, русофобской подоплеки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский дипломат заметил, что Москва обращает внимание на заявление самих европейских руководителей, а также публично читают строгие нотации и нравоучения третьим государствам, которые либо уже имеют статус кандидата в ЕС, либо стремятся его достичь. Сергей Лавров заметил, что у них не остается выбора, как поддерживать санкции ЕС и все без исключения внешнеполитические подходы региона.

Лавров: Москва ценит взвешенную позицию Баку в отношении спецоперации на Украине.

Фото и видео: МИД России