Глава МИД проинформировал Азербайджан о ходе проведения СВО на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва ценит взвешенную позицию Азербайджана в отношении специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего рабочего визита в Баку, выступая перед журналистами по результатам встречи с коллегой Джейхуном Байрамовым.

Мы ценим взвешенное и ответственное отношение азербайджанского руководства к тому, что происходит, и понимание обстоятельств, которые накапливались долгие годы и которые привели к нынешней ситуации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр по иностранным делам России заметил, что дипломаты поделились с иностранными коллегами информацией и оценками проведения СВО на Украине, деятельности российских Вооруженных сил и ополчений Донецкой и Луганской народных республик Донбасса. Сергей Лавров добавил, что обсуждался не только украинский кризис, но и общеевропейская безопасность, согласованная ранее архитектура, которая планомерно разрушалась коллективным Западом.

Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией.

Фото и видео: МИД России