Лавров: процесс урегулирования между Палестиной и Израилем откатился далеко назад

Глава МИД РФ оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке.

Процесс урегулирования регионального конфликта между Палестиной и Израилем откатился далеко назад в результате столкновений, принятых односторонних мер двух стран. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с турецким руководителем внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед СМИ по итогам двусторонних контактов с иностранным коллегой в Анкаре. Москва не исключает дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке.

К сожалению, отброшен далеко назад в результате многих событий: столкновений, односторонних мер, которые принимаются и палестинцами, и израильтянами, которые вот сейчас вылились в очень серьезные столкновения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу.

Фото и видео: МИД России