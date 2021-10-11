Лавров призвал США использовать влияние в обеспечении переговоров Приштины и Белграда

Министр отметил, Москва примет любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, Соединенные Штаты должны использовать свое влияние на Приштину, чтобы подтолкнуть к переговорному процессу с Белградом и достижению договоренностей. Об этом министр сказал в ходе брифинга после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Мы исходим из того, что и наши американские партнеры будут использовать свое влияние - а оно у них очень и очень существенное - на Приштину для того, чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса и выходить на договоренности, которые будут вписываться в резолюцию 1244. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва примет любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ. По словам Лаврова, Россия была обеспокоена провокацией в Косово в конце сентября.

Министр подчеркнул, российские власти намерены требовать выполнения договоренностей Белграда и Приштины в рамках переговорного процесса по урегулированию обстановки в Косово.

Ранее Лавров заявил, что между Россией и Европейским союзом нет договоренности о взаимном признании вакцин от COVID-19.

Видео: МИД РФ