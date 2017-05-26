Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию

Глава МИД РФ надеется на визит коллеги из Эфиопии в Москву.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Москву с ответным рабочим визитом. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках завершающей речи на совместной пресс-конференции с Демеке Меконненом в Аддис-Абебе, которая проводилась во время африканского турне.

В заключение наших переговоров я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию в удобное для него время. Сергей Лавров, глава МИД России

Министр по иностранным делам России отметил, что предыдущий визит главы МИД Эфиопии в Россию состоялся в 2021 году. При этом Сергей Лавров подчеркнул, что между РФ и Эфиопией налажен регулярный политический диалог.

Лавров: Россия не испытывает радости по поводу переживаемых Европой проблем в энергетике.

Фото и видео: МИД России