Лавров пригласил главу МИД Ирака посетить Россию с визитом

Глава МИД надеется увидеть Фуада Хусейна в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил главу министерства иностранных дел Ирака Фуада Хусейна посетить Россию с рабочим визитом. Соответствующее заявление дипломат сделал во время своей поездки по Ближнему Востоку, где он провел в Багдаде совместную пресс-конференцию с коллегой. Ожидается, что в регионе дипломата также ожидают контакты с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси. Также у Сергея Лаврова запланирована встреча с бывшим премьером страны Нури аль-Малики.

Я еще раз хочу поблагодарить моего коллегу и друга и выразить надежду, что в следующий раз мы будем встречаться в РФ. Я с удовольствием вас приглашаю с очередным визитом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России