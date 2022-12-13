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Лавров пригласил главу МИД Ирака посетить Россию с визитом

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Глава МИД надеется увидеть Фуада Хусейна в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил главу министерства иностранных дел Ирака  Фуада Хусейна посетить Россию с рабочим визитом. Соответствующее заявление дипломат сделал во время своей поездки по Ближнему Востоку, где он провел в Багдаде совместную пресс-конференцию с коллегой. Ожидается, что в регионе дипломата также ожидают контакты с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси. Также у Сергея Лаврова запланирована встреча с бывшим премьером страны Нури аль-Малики.

Я еще раз хочу поблагодарить моего коллегу и друга и выразить надежду, что в следующий раз мы будем встречаться в РФ. Я с удовольствием вас приглашаю с очередным визитом.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал цель срыва Западом Минских соглашений.

Фото и видео: МИД России

Теги: ирак, мид, сергей лавров, фуад хусейн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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