Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран

В МИД России рассказали о рабочих планах Сергея Лаврова в Иране.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран. Борт руководителя российской дипломатии приземлился в международном аэропорту Тегерана. Ранее чиновник посещал Турцию. Там у него состоялись контакты с главой внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом. Позже высокопоставленного гостя принял у себя местный президент Реджеп Тайип Эрдоган. В МИД России указали, что сегодня ожидается, что сотрудники обсудят предметно двустороннюю повестку дня тех отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломатами предполагается обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов. В том числе будут подниматься вопросы по Сирии, Закавказья, Афганистана, Йемена, Персидского залива, ближневосточного конфликта, а также каспийскую проблематику. Дополнительно Россия и Иран переговорят о ситуации, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее глава МИД РФ посещал Тегеран в октябре 2023 года. Сергей Лавров посетил страну для участия в министерской встрече консультативной региональной платформы по Южному Кавказу "3+3".

Лавров: о невступлении Украины в НАТО должна быть "железобетонная" договоренность.

Фото и видео: Telegram / РБК. Новости. Главное