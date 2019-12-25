Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил о прерывавших его выступление павлинах. Инцидент произошел с чиновником во время брифинга с журналистами, который был собран по результатам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе. Пернатые постоянно прерывали речь специалиста протяжными криками.
Им понравилось
пошутил Сергей Лавров
Павлины постоянно проживают на территории правительственной резиденции в Душанбе. Их было слышно журналистам, которые общались в деревянной беседке с лидером МИД РФ. Также птицы волно расхаживали вокруг иностранных гостей. По завершению пресс-подхода Сергей Лавров пошутил, сказав корреспондентам о том, что все оставшиеся вопросы они могут обсудить с павлинами.
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Фото и видео: МИД России
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