Птицы прерывали иностранцев, беседовавших на территории правительственного дома в Душанбе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил о прерывавших его выступление павлинах. Инцидент произошел с чиновником во время брифинга с журналистами, который был собран по результатам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе. Пернатые постоянно прерывали речь специалиста протяжными криками.

Им понравилось пошутил Сергей Лавров

Павлины постоянно проживают на территории правительственной резиденции в Душанбе. Их было слышно журналистам, которые общались в деревянной беседке с лидером МИД РФ. Также птицы волно расхаживали вокруг иностранных гостей. По завершению пресс-подхода Сергей Лавров пошутил, сказав корреспондентам о том, что все оставшиеся вопросы они могут обсудить с павлинами.

Лавров: у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в ЕС.

Фото и видео: МИД России