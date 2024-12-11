Глава МИД РФ раскрыл подробности о подготовке музыкального состязания.

В Москве пообещали, что на новом международном музыкальном конкурсе "Интервидение" не будет никаких извращений и издевательств над природой человека. Такую позицию огласил в ходе выступления перед руководителями аккредитованных в российской столице дипломатических миссий на посольском "круглом столе" министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник напомнил, что недавно глава государства Владимир Путин подписал указ о проведении творческого состязания по песням. Президент полагает, что такой конкурс позволит предоставить всем странам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции.

Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров пояснил, что уже более 20 стран заявили о своем участии, о направлении представителей в жюри данного конкурса.

Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО.

Фото и видео: МИД России, Telegram / ТАСС