Лавров: почти 95% дипломатов РФ из недружественных стран устроены на новые места работы

Глава МИД РФ рассказал о том, что миссия дипломатов продолжается.

Практически 95% российских дипломатов, которые ранее были высланы из недружественных стран, уже трудоустроены на новые места работы. Соответствующей информацией с участниками "Примаковских чтений" сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что страны коллективного Запада "в припадке злобы" объявил персонами нон грата "несколько десятков, даже больше сотни" сотрудников дипломатической миссии Москвы.

Понятно, что они в подавляющем большинстве очень опытные, грамотные, способные дипломаты, и их опыт и знания будут применены. И уже практически 95% из тех, кто уехал, мы устроили на новые места работы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Сергей Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке.

Фото и видео: МИД России