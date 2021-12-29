Лавров: отказ Украины от вступления в НАТО позволил бы европейцам вздохнуть с облегчением

В МИД РФ прокомментировали слова Вадима Пристайко.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, отказ Украины от вступления в НАТО позволил бы европейцам вздохнуть с облегчением. Такое мнение чиновник высказал на совместном брифинге с коллегой из Польши. В Москве оценили заявление посла Киева в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Украина могла бы изменить свою позицию относительно вступления в военный альянс, если данная мера предотвратит вооруженный конфликт с РФ.

Многие вздохнули бы с облегчением… - те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ, а не пытаются прикрыться ими для скрытного проведения политики на раскол Европы, на прочерчивание новых разделительных линий. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник также считает, что навязанный Грузии выбор в пользу Североатлантического альянса и Европейского союза обусловлен стремлением Запада оторвать регион от российского влияния. В МИД РФ считают, что НАТО и СШа хотят установить над Тбилиси собственное внешнее управление. Лавров полагает, что власти Грузии и Украины проявили несостоятельность. ПРи этом действия НАТО Москва считает прямо противоречащими принципу неделимости безопасности,так как отказ от сфер влияния - один из компонентов международного соглашения.

Лавров: Россия опубликует свой ответ на предложения США и НАТО по безопасности.

Фото и видео: МИД России

