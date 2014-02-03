Лавров опроверг заявления об оказании Россией политического давления на Молдавию по газу

В МИД РФ прокомментировали заключенное с Кишиневом газовое соглашение.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров опроверг заявления об оказании Москвой политического давления на Молдавию по газовому вопросу. Такое заявление чиновник сделал перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенных переговоров с коллегой из Кишинева Николаем Попеску.

Некоторые наши западные коллеги, включая господина Борреля, почему-то сочли возможным и уместным обвинять Российскую Федерацию в оказании политического давления на Молдову. Это не так. Сергей Лавров, глава МИД РФ

МИД Молдавии заявил, что стране необходимо вернуться к режиму свободной торговли в СНГ.

Фото и видео: МИД России