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Лавров опроверг заявления об оказании Россией политического давления на Молдавию по газу
Сегодня, 14:27
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Лавров опроверг заявления об оказании Россией политического давления на Молдавию по газу

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В МИД РФ прокомментировали заключенное с Кишиневом газовое соглашение.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров опроверг заявления об оказании Москвой политического давления на Молдавию по газовому вопросу. Такое заявление чиновник сделал перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам проведенных переговоров с коллегой из Кишинева Николаем Попеску.

Некоторые наши западные коллеги, включая господина Борреля, почему-то сочли возможным и уместным обвинять Российскую Федерацию в оказании политического давления на Молдову. Это не так.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

МИД Молдавии заявил, что стране необходимо вернуться к режиму свободной торговли в СНГ.

Фото и видео: МИД России

Теги: газ, мид, молдавия, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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