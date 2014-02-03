Николай Попеску встретился в Москве с Сергеем Лавровым.

МИД Молдавии заявил, что стране необходимо вернуться к режиму свободной торговли в СНГ. Такую позицию Кишинева представил в Москве на итоговой пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым министр внешнеполитического ведомства республики. Николай Попеску призвал РФ отменить введенные ранее пошлины на производимые в Молдавии товары.

Мы также подчеркнули необходимость восстановления в полном объеме и активизации торгово-экономических связей. Есть взаимовыгодный неиспользованный потенциал по наращиванию взаимных торговых обменов. Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Чиновник объяснил журналистам, что молдавская сторона в очередной раз высказалась за пересмотр российскими властями пошлин.

Премьер Молдавии довольна условиями нового контракта с "Газпромом".

Фото и видео: МИД России