Лавров оценил усилия Индии и Китая по деэскалации на границе

Кремль приветствует диалог между сторонами конфликта.

Сергей Лавров оценил усилия Индии и Китая по деэскалации на границах между сторонами. Глава российского МИД отметил, что Москва приветствует действия, которые правительства обоих государств принимают для мирного урегулирования конфликта. Об этом чиновник рассказал во время пресс-конференции, посвященной результатам специального совещания с главами МИД стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Уже было объявлено, что военные представители Индии и Китая вступили в контакт. Они обсуждают ситуацию, обсуждают меры по ее деэскалации, мы это приветствуем Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров заявил, что ВОЗ нужно реформировать.