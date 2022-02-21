Лавров обвинил Запад в попытке создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО

Усилия России и Сирии направлены на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254. По мнению главы российской дипломатии, на это влияет атмосфера, которую нагнетают страны Запада.

Запад намерен создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед переговорами со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

Лавров подчеркнул, что усилия России и Сирии направлены на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254. По мнению главы российской дипломатии, на это влияет атмосфера, которую нагнетают страны Запада.

Напомним, что на Западе звучат множественные заявления о подготовке России к "вторжению" на Украину. Подобные обвинения чаще всего звучат в Вашингтоне и Брюсселе. В России эти претензии отвергают. В Кремле считают, что Киев не соблюдает Минские соглашения.

Ранее мы сообщили, что Басурин объявил о войне на территории Донбасса.

Видео: МИД России