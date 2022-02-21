Лавров обвинил Запад в попытке создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО

Запад намерен создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед переговорами со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.
Лавров подчеркнул, что усилия России и Сирии направлены на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254. По мнению главы российской дипломатии, на это влияет атмосфера, которую нагнетают страны Запада.
Напомним, что на Западе звучат множественные заявления о подготовке России к "вторжению" на Украину. Подобные обвинения чаще всего звучат в Вашингтоне и Брюсселе. В России эти претензии отвергают. В Кремле считают, что Киев не соблюдает Минские соглашения.
Ранее мы сообщили, что Басурин объявил о войне на территории Донбасса.
Видео: МИД России
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