Глава МИД РФ негативно оценил деятельность США и ЕС как эмитентов доллара и евро.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что обсудил в Нью-Дели с главами министерств по иностранным делам Турции, Китая и Бразилии переход на расчеты в национальных валютах и использование новых логистических цепочек. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной завершению саммита G20 ("Большой двадцатки"), которая проводится в Нью-Дели. В МИД РФ пояснили, что американская и европейские стороны допускают нарушения как эмитенты доллара и евро. По мнению Лаврова, к такой деятельности приближаются японские власти при использовании местной йены.

Переход на новые логистические цепочки, которые будут защищены от произвола Запада, от санкций и прочих незаконных действий, переход на расчеты в национальных валютах в связи с грубейшими злоупотреблениями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что Россия продолжит добиваться справедливости для украинского народа.

Фото и видео: МИД России

