Лавров: о справедливости расследований преступлений в Одессе и на "майдане" можно забыть

Глава МИД РФ оценил расследование трагедий, которые произошли в 2014 году.

Добиться справедливости или правосудии в рамках расследования преступлений в Доме профсоюзов в Одессе и на "майдане" не получится. Об этом рассказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Москве.

Ну, и все действия украинской власти, которая вычищает из своего правового пространства любые вещи, которые так или иначе связаны с русским языком, образованием, средствами массовой информации и буквально взращивает ненависть. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал "враньем чистой воды" обвинения в адрес РФ о подготовке провокации на ЗАЭС.

Фото и видео: МИД России