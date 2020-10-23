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Лавров: о справедливости расследований преступлений в Одессе и на "майдане" можно забыть

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Глава МИД РФ оценил расследование трагедий, которые произошли в 2014 году.

Добиться справедливости или правосудии в рамках расследования преступлений в Доме профсоюзов в Одессе и на "майдане" не получится. Об этом рассказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Москве. 

Ну, и все действия украинской власти, которая вычищает из своего правового пространства любые вещи, которые так или иначе связаны с русским языком, образованием, средствами массовой информации и буквально взращивает ненависть.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал "враньем чистой воды" обвинения в адрес РФ о подготовке провокации на ЗАЭС.

Фото и видео: МИД России

Теги: дом профсоюзов, мид, одесса, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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