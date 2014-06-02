Глава МИД РФ рассказал о том, что странам не сломить армию и ОПК России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией. Такое мнение министр иностранных дел высказал в интервью журналистам программы "Большая игра", показанной в эфире Первого канала. Чиновник уточнил, что коллективный Запад стремится оказать давление как на армию РФ, так и в общем на военно-промышленный комплекс.

Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать…- это иллюзия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент страны Владимир Путин поставил перед армией задачу демилитаризировать и денацифицировать территорию соседнего государства, а также защитить граждан Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима.

Зеленский часто сам себе противоречит, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России