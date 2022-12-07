Лавров назвал ситуацию в мире трагедией для западной цивилизации

Глава МИД РФ рассказал о перестройке международных отношений.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал ситуацию в мире с международными отношениями трагедией для западной цивилизации. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на "Примаковских чтениях" в Москве. Дипломат пояснил, что в настоящее время глобальная система мироустройства, основанная на принципах американской стороны по глобализации, "полностью" дискредитировала себя "как недоговороспособная".

Мы не делаем трагедии из нынешней ситуации, я считаю, что это трагедия для западной цивилизации, для западной системы мироустройства. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД России пояснил, что если завтра что-то новое начнет не устраивать американскую администрацию, то страна, даже не задцмываясь о том, как это повлияет на союзников или партнеров, будет внедрять в своей политике другие подходы.

Лавров: почти 95% дипломатов РФ из недружественных стран устроены на новые места работы.

Фото и видео: МИД России