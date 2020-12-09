Лавров назвал лживыми заявления Науседы о якобы причастности России к миграционному кризису

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы причастности России к миграционному кризису на государственной границе Белоруссии и Евросоюза. Позицией РФ дипломат поделился с журналистами в рамках пресс-конференции.
При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что 15 ноября Литва заявила о том, что часть беженцев из Ближнего Востока и Африки прибыла на границу с Польшей из Минска, а в Минск - из Москвы. Ранее Владимир Путин призвал европейских коллег не перекладывать миграционные проблемы "с больной головы на здоровую".
Лавров назвал лицемерием обвинения США об испытании Россией вооружений в космосе.
Фото и видео: МИД России
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