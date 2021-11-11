Лавров назвал ложью заявления о якобы вовлечености "Аэрофлота" в миграционный кризис

В РФ прокомментировали заявление МИДа Варшавы о причастности российского авиперевозчика к кризису на границе Белоруссии и Польши.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал ложью польские заявления о якобы вовлеченности компании "Аэрофлота" в миграционный кризис, развернувшийся на государственной границе между Варшавой и Минском. Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции с коллегой из Мали.

Если очень дипломатично, то это неправда. И "Аэрофлот", насколько я знаю, рейсами между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу, после того как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили, не летает в Минск.



Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее сама российская компания "Аэрофлот" опровергла утверждения МИДа Польши о причастности к ситуации на границе Минска и Варшавы. Специалисты напомнили иностранцам о том, что не выполняет рейсов в города Ирака и Сирии.

Лавров: РФ продолжит поставлять Мали технику и боеприпасы.

Фото и видео: МИД РФ