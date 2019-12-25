Лавров: РФ продолжит поставлять Мали технику и боеприпасы

Министр оценил угрозу, исходящую от африканских боевиков.

Москва поставляет и будет поставлять Мали военную технику и боеприпасы для эффективного купирования в стране террористической угрозы. Такое заявление на пресс-конференции сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Мероприятие проводилось совместно с коллегой из Мали, главой МИД главой МИД Абдулаем Диопом.

Россия, имеет давнюю историю военного и военно-технического сотрудничества с Мали. Мы продолжаем эти традиции, поставляя технику, оборудование, боеприпасы, вооружение для того, чтобы правительство могло эффективно отражать угрозу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил о том, что в последнее время эксперты говорят о том, что боевики могут обострить обстановку в регионе. Это связано с решением Франции завершить свое военное присутствие в рамках операции "Бархан". Москва считает, что в Мали террористы все больше чувствуют себя вольготно.

Премьер Мали сделал заявление на русском языке.

Фото и видео: МИД РФ