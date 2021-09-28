Лавров назвал главный результат договоренностей по Карабаху

Министр утверждает, что сейчас ситуацию в регионе можно считать стабильной.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что стабилизация ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе является главным результатом достигнутых в 2020 году договоренностей. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Министр отметил, что в настоящее время в Карабахе имеется много проблем, однако ситуацию в регионе можно считать стабильной.

Стабильность установлена, поддерживается, российский миротворческий контингент способствует тому, что каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, в ночь на 10 ноября 2020 года Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамскиим районами. В регионе также разместились российские миротворцы.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Видео: МИД России