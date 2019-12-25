Лавров: наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет

Глава МИД РФ рассказал о том, что Москва самостоятельно взяла на себя обязательства по Договору.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Такие сведения министр предоставил иностранным коллегам на международной конференции по разоружению, которая проводится в Женеве.

Особо подчеркну, наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное - значит создавать заведомо ложную картину, покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом Договора о РСМД. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что в целях обеспечения предсказуемости и сдержанности ракетного направления развития в условиях прекращения действия ДРСМД Москва в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать первой указанные в соглашении системы. Они не появятся в регионах, где не будут развертываться аналогичные средства американского изготовления. Москва призвала США последовать своему примеру.

Лавров: Евросоюз пытается уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций.

Фото и видео: МИД России

