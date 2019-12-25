Лавров: над вопросом переноса штаб-квартиры ООН из США "надо работать"

Глава МИД РФ рассказал о том, что главный офис международной организации следует переместить в нейтральную страну.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что над вопросом переноса штаб-квартиры ООН из Вашингтона "надо работать". Такое мнение дипломат высказал в рамках выступления перед сотрудниками и учащимися МГИМО. Студенты задали вопрос высокопоставленному гостю о вероятности изменения местоположения офиса международной организации. В МИД РФ считают, что штаб ООН должен находиться на территории государства, которое придерживается нейтралитета.

Над этим надо работать…Американцы сейчас, про малые страны я и не говорю, но они и на большие страны давят так, угрожают разрывом торговых отношений, санкциями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр по иностранным делам заметил, что представители США используют на международной арене методы "ниже пояса". В частности, Вашингтон шантажирует должностные лица детьми и счетами, когда заставляют делегатов из некоторых стран голосовать в ООН за свою позицию.

Лавров: интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане требует прояснений.