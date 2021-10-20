Лавров: из Афганистана вывезут студентов для обучения в РФ

Точные сроки отправки студентов пока не называются.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ в ближайшее время вывезет студентов Афганистана для очного обучения в Россию. Об этом он сказал в рамках заседания по афганским вопросам, которое проходит в московском формате.

Важным шагом считаем решение о продолжении афганскими студентами, принятыми на учебу в российские вузы, своего образования в очной форме. В ближайшее время планируем организовать их отправку в Россию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, 20 октября делегация талибов* прибыла в Москву на переговоры по Афганистану. Это первый визит представителей "Талибана"* после захвата им власти в этой стране. Возглавляет делегацию заместитель главы нового правительства страны Абдул Салам Ханафи.

Основными темами переговоров станут военно-политическая обстановка в Афганистане после захвата власти "Талибаном"*, а также гуманитарное содействие государству. Кроме того, будет поднят вопрос о создании инклюзивного правительства.

Ранее Лавров призвал талибов* не делать Афганистан плацдармом для действий против соседних стран

Видео: МИД России

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ