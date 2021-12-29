Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

РФ и США общались по инициативе американской стороны.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и американский государственный секретарь Энтони Блинкен провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Об этом рассказали официальные представители МИД РФ. В рамках общения с иностранцем министр заявил о том, что пропагандистская кампания США о якобы возможной российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

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Лавров обозначил Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует основополагающие для Москвы пункты. Речь идет о нерасширении военного альянса на Восточный фланг Европы, а также отказе от размещения ударных систем вооружений вблизи российских государственных границ. Данные проблемы должны будут занять центральное место в оценке РФ полученных документов. В РФ назвали недопустимыми действия, при которых нарушаются принятые на высшем уровне международные обязательства (о неделимости безопасности).

Парламент Британии принял поправки в закон о санкциях против России из-за Украины.

Фото: МИД России

