Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран

Глава МИД РФ рассказал о противодействии Западу и его ограничениям.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду граждан из недружественных стран. Об этом чиновник сообщил журналистам на заседании комиссии генерального совета политической партии "ЕР". Министр принял участие в мероприятии, посвященному мерам по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за пределами страны. Лавров уточнил, что официальное решение будет оформлено документально, в виде указа президента Владимира Путина. В настоящее время проект разрабатывается.

И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания… Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров отметил прессе, что на данный момент США и их союзники "прямым текстом" объявили России тотальную гибридную войну. Целью Запада, по мнению главы МИД РФ, является разрушение российской экономической системы и подрыв политической стабильности.

Лавров: Запал пытается задвинуть интересы Сербии, чтобы сделать ее своим инструментом.

Фото и видео: МИД России