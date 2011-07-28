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Лавров: администрация Трампа понимает ненависть Зеленского к русским

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Глава МИД РФ напомнил, как президент Украины говорил о своей личной ненависти ко всем русским людям, а не только к Владимиру Путину.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей  Лавров рассказал о том, что администрация при американском президенте-республиканце Дональде Трампа понимает ненависть лидера киевского режима Владимира Зеленского к русским. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам проведенного на территории Казахстана заседания руководителей внешнеполитических ведомств СНГ. Эксперт пояснил, что лидер Белого дома не раз в публичном пространстве упоминал о том, что Украине придется смириться с территориальными уступками. 

На вопрос, лично ли к Путину, он сказал: "Нет, ко всем русским. Я их всех ненавижу". Ну и что, такому человеку, даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: снятие санкций с "Аэрофлота" должно быть следствием восстановления сообщения с США.

Фото и видео: МИД России

Теги: владимир зеленский, дональд трамп, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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