Лавров: Зеленский хочет спровоцировать конфликт НАТО и РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Москвой. Такую позицию министр иностранных дел заявил на совместной пресс-конференции с киргизским коллегой перед журналистами. По словам чиновника, ему не добавляет оптимизма регулярные озлобленные заявления от главы соседней страны.
Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии…Если он так расстроился, значит он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр полагает, что "милитаристский угар" украинского лидера говорит общественности о том, что реальные "переговоры ему не нужны". Лавров надеется на то, что настроение этого политика изменится к лучшему.
Лавров заявил об отказе властей Херсона принимать гумпомощь от России.
Фото и видео: МИД России
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