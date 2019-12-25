Лавров: Зеленский хочет спровоцировать конфликт НАТО и РФ

Глава МИД РФ оценил "озлобленную" речь президента Украины по отказу Запада вводить бесполетную зону.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Москвой. Такую позицию министр иностранных дел заявил на совместной пресс-конференции с киргизским коллегой перед журналистами. По словам чиновника, ему не добавляет оптимизма регулярные озлобленные заявления от главы соседней страны.

Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии…Если он так расстроился, значит он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр полагает, что "милитаристский угар" украинского лидера говорит общественности о том, что реальные "переговоры ему не нужны". Лавров надеется на то, что настроение этого политика изменится к лучшему.

Лавров заявил об отказе властей Херсона принимать гумпомощь от России.

Фото и видео: МИД России

