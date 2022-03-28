Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Запад в отношениях с Россией дошел до прямого государственного бандитизма. такой позицией министр поделился с коллегами на заседании комиссии по вопросам международного сотрудничества и поддержке соотечественников за границей.
Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран.
Фото и видео: МИД России
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