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Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма

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Глава МИД РФ негативно оценил отношение западных стран к РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Запад в отношениях с Россией дошел до прямого государственного бандитизма. такой позицией министр поделился с коллегами на заседании комиссии по вопросам международного сотрудничества и поддержке соотечественников за границей.

Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран.

Фото и видео: МИД России

Теги: бандитизм, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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