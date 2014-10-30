Лавров: У России есть идеи по ближневосточному урегулированию

Глава МИД РФ встретился с коллегой из Палестины.

У России есть идеи по ближневосточному урегулированию. Об этом на личной встрече с палестинским коллегой Риядом аль-Малики рассказал российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник отметил, что Москва рассчитывает на возобновление переговорного процесса.

Мы озабочены отсутствием перспективных договоренностей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры, готовы помочь. У нас есть некоторые идеи, и сегодняшние контакты с вами для нас имеют особое значение. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Рияд аль-Малики полагает, что его встреча с Сергеем Лавровым - это хороший шанс поблагодарить Москву за ее четкую позицию в поддержку Палестины, а также за позиции российских дипломатов по ближневосточному конфликту в Совете Безопасности ООН. Он также выразил надежду на активизацию сотрудничества и переговоров "квартета" при международных посредниках.

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений.

Фото: МИД России